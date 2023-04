W Bydgoszczy i Toruniu najwięcej pracujących studentów w kraju z dużymi zarobkami! Wiemy, ile im płacą

W Bydgoszczy i Toruniu aż co czwarty student zarabia na rękę powyżej siedmiu tysięcy złotych netto miesięcznie. To trzy razy więcej niż ogółem w kraju.

Coroczne badanie „Student w pracy” Programu Kariera PRB wyraźnie pokazuje: w Bydgoszczy i Toruniu jest najwięcej pracujących studentów w skali całego kraju z zarobkami trzy razy więcej niż średnia ogólnopolska. Wiemy, ile im płacą.

Bieżący rok upływa pod znakiem zmian na rynku pracy. Przeciętne wynagrodzenie w firmach urosło od zeszłego roku o 13,6 proc. i osiągnęło pułap 7 065,65 zł, co przy zatrudnieniu na umowę o pracę na pełny etat daje ponad pięć tysięcy złotych „na rękę”. Jednocześnie jednak coraz częściej mówi się o zmianie rynku pracownika na rynek pracodawcy.

Podobne sytuacja wygląda na studenckim rynku pracy. Z badania przeprowadzonego w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research wynika, że wzrosła grupa studentów zarabiających poniżej dwóch tysięcy złotych na rękę – to prawie co czwarty z nich (w zeszłym roku – co piąty). Jednocześnie ponad pięciokrotny wzrost odnotowano wśród żaków, których wynagrodzenie przekracza siedem tysięcy złotych na rękę.

Firmy dobrze płacą dobrym studentom

Badanie „Student w pracy” Programu Kariera PRB pokazuje, że w 2023 r. co piąty student zarabia pomiędzy dwa a trzy tysiące złotych miesięcznie. To spadek o blisko 12 punktów procentowych w porównaniu z zeszłym rokiem. Tyle samo (19 proc.) otrzymuje pensję w wysokości od trzech do czterech tysięcy złotych na rękę, co jest porównywalne z 2022 r.

- Na rynku pracy obserwujemy dwa trendy. Z jednej strony firmy tną koszty i ograniczają zatrudnienie studentów, co wpływa na zwiększanie liczby osób deklarujących zarobki w przedziale 1001 a 2000 złotych oraz poniżej tysiąca złotych. Z drugiej strony, widać profesjonalizację pracy studenckiej. Mimo niepewności na rynku, przedsiębiorstwa chcą zatrudniać najlepszych kandydatów i są gotowe bardzo dobrze im zapłacić – mówi Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, największego w Polsce niezależnego programu płatnych staży dla studentów i absolwentów organizowanego przez Polską Radę Biznesu, której jest wiceprezesem.

W Bydgoszczy i Toruniu znacznie lepiej niż ogółem w kraju

Inaczej proporcje rozkładają się w Bydgoszczy i Toruniu. Aż co czwarty student zarabia na rękę powyżej siedmiu tysięcy złotych netto miesięcznie. To trzy razy więcej niż ogółem w kraju. Na podobnym poziomie, jak średnia krajowa plasują się pensje żaków w przedziałach pomiędzy cztery a pięć tysięcy złotych (9,5 proc.) i w dolnych granicach wynagrodzeń. Ponad dwukrotnie w stosunku do zeszłego roku spadł zaś odsetek żaków z pensją w przedziale trzy a cztery tysiące złotych (9,5 proc.).

Oczekiwania studentów rosną

Młodzi ludzie oczekują zdecydowanie wyższych płac. W skali ogólnopolskiej 25,4 proc. studentów chciałoby obecnie zarabiać powyżej dziesięciu tysięcy złotych. W Bydgoszczy i Toruniu to tylko prawie 5 proc. badanych. 19 proc. studentek i studentów z Polski marzy o pensji między cztery a pięć tysięcy złotych – na Kujawach to cztery razy mniej studentów (4,8 proc.). Jedna trzecia żaków w Bydgoszczy i Toruniu marzy zaś o pensji w przedziale trzy a cztery tysiące złotych – to dwa razy więcej niż średnio w kraju.

PIT 0 dla studentów, ulga dla młodych

Przypomnijmy przy okazji, że studenci korzystają z PIT-O. Są zwolnieni z podatku. Osoby do 26. roku życia, które w roku 2022 uzyskały wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, tj. nieprzekraczające całościowo 85 528 zł, nie mają obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT w roku 2023. Czyli, dzięki temu realnie mogą zarobić więcej.

