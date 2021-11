Na osiedlu Stanisława Wyspiańskiego w Brodnicy 21-latek wjechał w znaki drogowe

W sobotę, 27 listopada tuż przed północą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na osiedlu Wyspiańskiego w Brodnicy kierowca ciemnego opla skasował znaki drogowe, a w dodatku najprawdopodobniej zrobił to będąc pod wpływem alkoholu. Gdy policjanci przyjechali do wskazanego miejsca, za kierownicą zaparkowanego przy ul. Wyspiańskiego uszkodzonego opla vectry siedział 21-latek, który przewoził na przednim siedzeniu dwoje pasażerów: 21-latka oraz 14-letnią dziewczynę. Jak okazało się pod zbadaniu alkomatem, młody mężczyzna, który wjechał w znaki drogowe miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto, szybko okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

21-latek trafił do brodnickiej komendy, gdzie po wszystkich niezbędnych czynnościach został zwolniony do domu, natomiast 14-latkę z komendy odebrał prawny opiekun.

Jak przekazała asp. szt. Agnieszka Łukaszewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy 21-letniemu mężczyźnie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie także za kierowanie bez uprawnień oraz za spowodowanie kolizji drogowej.