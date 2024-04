Na pełnym gazie na cmentarz. Wysyp wypadków w Kujawsko-Pomorskiem, motocykliści coraz częściej ryzykują swoje życie

Jako bezpośrednią przyczynę wypadku często podaje się nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu motocykliście przez kierującego autem osobowym. Tyle, że do zdarzenia przyczynia się także motocyklista, który jechał tak szybko, że kierowca nie zauważył go lub zauważył za późno w tylnym lusterku i rozpoczął, na przykład, manewr skrętu lub zmiany pasa ruchu.

Gdyby motocyklista jechał z prędkością dozwoloną lub dostosowaną do warunków panujących na drodze (związaną z natężeniem ruchu i pogodą), do wielu tragedii nie doszłoby, przy drogach nie stałoby tak wiele krzyży.

Krzyże są jak memento, przypominają o zabitych i ostrzegają, aby do kolejnych nieszczęść nie dochodziło. Ale od lat dochodzi i – jak się wydaje - tej szalonej jazdy śmierci nic nie jest w stanie zatrzymać.

Bywa jednak, że motocykliści zupełnie nie przyczyniają się do wypadku, bo wina leży ewidentnie po stronie kierującego samochodem, by wspomnieć o najechaniu od tyłu na motocyklistę stojącego przed światłami lub przejściem dla pieszych. To często skłania miłośników jednośladów do ich sprzedania i przesiadki na "cztery kółka".