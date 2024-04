W uszach świdrują decybele. Motocykliści się nimi nakręcają, zwykłych ludzi to denerwuje

To, że zawsze wiosną poruszamy ten temat, jest oczywiste – gdy tylko robi się cieplej, na drogach Kujaw i Pomorza pojawiają się motocykliści. Znów obserwujemy ich manewry między samochodami, słyszymy silniki pracujące na wysokich obrotach, policja odnotowuje kolejne wypadki z ich udziałem. A to głównie młodzi ludzie, u progu życia, niemający ani doświadczenia, ani takiej wyobraźni i oceny ryzyka, jak starsi.

Apele nie zawsze skutkują

Już od początku kwietnia policja prowadzi kolejną edycję ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Jednośladem bezpiecznie do celu”, skierowaną do kierujących motocyklami, motorowerami, rowerami, a także hulajnogami elektrycznymi. Działania potrwają do 20 czerwca.