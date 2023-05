Na placu Dekerta w Lipnie można oddać krew w specjalnym ambulansie

Dziś, tj. 26 maja w Lipnie na placu Dekerta można oddać krew w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18 – 65 lat.

Szpitale naszego województwa borykają się z niedoborami tego najcenniejszego leku. Należy zjeść śniadanie i zabrać ze sobą dowód osobisty. Krwi brakuje, a jest ona niezbędna m.in. do przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów operacyjnych i dla ofiar wypadków. Nie można jej niczym zastąpić.

Samo pobranie nie boli bardziej niż zwykły zastrzyk i nie wyrządza żadnego uszczerbku na zdrowiu dawcy. Warto więc chyba przełamać strach i przynajmniej spróbować zostać krwiodawcą. Do ambulansu można się zgłaszać od godz. 10.00 do 16.00. Następna okazja do oddania krwi to 13 czerwca.