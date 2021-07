Pijany kierowca to potencjalny zabójca. Trzeba zaostrzyć kary

- Codziennie słyszymy o pijanych kierowcach zatrzymywanych przez policję. Co gorsza, wielu z nich jest sprawcami tragicznych wypadków. Jak pan ocenia takich ludzi? - Oceniam bardzo krytycznie. Jeśli człowiek zabije się sam, to powiem wprost – nie ma czego żałować. Podjął takie ryzyko i skończył źle. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy zabija innych, niewinnych ludzi. Moim zdaniem, sprawca wypadku ze skutkiem śmiertelnym, który był pod wpływem alkoholu, powinien odpowiadać przed sądem jak za zabójstwo. Tak, bo co znaczy w takich przypadkach maksymalna możliwa kara 12 lat pozbawienia wolności? Co znaczy, gdy ten ktoś zabił na przykład rodziców i osierocił trójkę małych dzieci? Tak było kilka dni temu w Stalowej Woli. Sprawcą dramatu był pijany kierowca audi S7.

- Styka się pan jako lekarz z kierowcami, także tymi, którzy byli już karani za jazdę „pod wpływem”. Jak się tłumaczą?

- Zwykle odpowiadają, że to była głupota, że już nigdy tego nie zrobią, że się poprawią. Nie do końca można w to wierzyć, bo co chwilę dowiadujemy się z prasy lub telewizji czy internetu, że policja zatrzymuje kierowców, którzy byli już karani. Dlatego jedynym słusznym kierunkiem jest zaostrzenie kar. Moim pacjentom, czy też młodym ludziom badanym przed kursem na prawo jazdy, staram się uświadomić, że stając się kierowcą, odpowiada się za życie swoje i innych ludzi. Kierownicę trzeba traktować jak broń czy spust, którym można zabić. To właśnie dlatego prawo wymaga specjalnych pozwoleń tak na prowadzenie pojazdu mechanicznego, jak na posiadanie broni palnej. Właśnie teraz, gdy z panem redaktorem rozmawiam, w gabinecie siedzi młody człowiek starający się o prawo jazdy. Uważnie słucha i przytakuje głową. Myślę, że weźmie sobie to do serca.