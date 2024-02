Na plaży w Wierzchucinku można w weekend pomorsować i wspomóc leczenie chorych dzieci z gminy Sicienko

Stowarzyszenie jest bardzo aktywne w gminie. Często rozstawia swoje stoisko na lokalnych imprezach. Pod koniec ub. r. spotkaliśmy ich m. in. na jarmarkach w Kruszynie – jesiennym i bożonarodzeniowym.

Wszystko dla dzieci

Co w programie wydarzenia? - Po raz pierwszy spotykamy się w Wierzchucinku na wspólnym morsowaniu. Za symboliczne 5 złotych będzie można skorzystać z takich atrakcji jak bania z pianą czy sauna. Nie zabraknie też przekąsek i ogniska. Liczymy na państwa obecność, bo razem możemy więcej! - zachęcają pomysłodawcy.

Proszą, by grupy z innych zakątków regionu, które by chciały przyjechać do Wierzchucinka, skontaktowały się wcześniej z nimi w celach organizacyjnych – tel. 603 665 004.