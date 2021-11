Na remontowanej Toruńskiej w Grudziądzu miało być oświetlenie, a roboty iść pełną parą! Na obietnicach władz się skończyło

Przedsiębiorcy obawiają się, że "pójdą z torbami"

Nie dość, że ulica nie jest oświetlona to poruszanie się po niej jest znacznie utrudnione przez to, że została rozkopana. Taki stan utrzymuje się od wakacji. I praktycznie postęp prac jest znikomy... Za to rośnie niezadowolenie przedsiębiorców posiadających sklepy i firmy przy Toruńskiej, gdyż przez remont ludzie omijają ten trakt ze względu na problemy z przemieszczaniem się po nim. A w ostatnim czasie - jak alarmują właściciele sklepów - wyłączany się prąd bez uprzedniej informacji o tym kiedy zostanie odłączony i na jak długo. - To generuje ogromne starty! - grzmią przedsiębiorcy. - Lady chłodnicze przestają działać, kasy fiskalne... Nie można normalnie funkcjonować. I nikt sobie z tego nic nie robi! Już i tak ledwo wiążemy koniec z końcem.