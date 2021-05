Na rowerze przez gminę Kcynia. Wybrać można jedną z kilku tras

Gmina Kcynia stawia na turystykę rowerową zwłaszcza, że pogoda coraz bardziej sprzyja wypadom za miasto. Pracownicy ratusza, wspólnie z Kołem Turystów Górskich im. Klimka Bachledy i Zakładem Karnym w Kcyni, zapraszają mieszkańców na rajdy. To oferta na czerwiec. Rajdy są cztery. Uczestnicy każdego z nich będą mieli do pokonania około 30 km trasę.

Pierwsza okazja do wyruszenia w teren w niedzielę 6 czerwca. To rajd „Szlakiem bitwy pod Kcynią 1919 r”. Trasa wiedzie z Kcyni przez Malice- Suchoręcz - Zabłocie i Szczepice z powrotem do Kcyni. Jest urozmaicona, są odcinki po drogach gruntowych, ale też po asfalcie.

Zapisy już trwają. By wziąć udział w rajdzie wypełnić trzeba formularz i przesyłać go najpóźniej do 28 maja pod adres: promocja@kcynia.pl. Oczywiście kto zrobi to wcześniej ma większą szansę na udział. Uczestnicy kręcić też mogą kilometry w ramach Ogólnopolskiej Rywalizacji o„Puchar Rowerowej Stolicy Polski”.

Wystarczy pobrać darmową aplikację, przygotowaną przez Bydgoszcz, która rejestruje trasy i ich długość. Każdy rowerzysta sam może zdecydować dla którego z miast w ramach Metropolii Bydgoszcz, chce "kręcić kilometry”.