Bracia kurkowi z Polski zjechali do Kcyni na turniej. Świetnie wypadli m.in. strzelcy z Piechcina

Na turniej zjechały do Kcyni bractwa kurkowe nie tylko z Pałuk (Żnin, Piechcin), ale także z bardziej odległych miejscowości m.in. Solca Kujawskiego, Sępólna Krajeńskiego, Wejherowa, Tczewa, Torunia, Kościerzyny czy Tarnowa Podgórnego. Strzelcy rywalizowali na strzelnicy przy ul. Poznańskiej. Dobrze spisali się reprezentanci gospodarzy, ale także Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Piechcinie.

Dobry występ reprezentantów Pałuk

W strzelaniu do tarczy prof. Jana Czochralskiego, ufundowanej przez Urząd Miejski w Kcyni, oraz do tarczy 20-lecia reaktywacji Okręgu Bydgoskiego drugie miejsce wywalczył Roman Kowalczyk (KBS Piechcin), a trzecie Przemysław Chudzik – (KBS Kcynia). W strzelaniu do tarczy brackiej całe podium dla reprezentantów KBS Piechcin.

