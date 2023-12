Na świątecznym jarmarku w Koronowie królowało rękodzieło. Czadu dał zespół Roan [zdjęcia]

Zaraz przy wejściu na jarmark - od strony ratusza - goście natykali się m. in. na stoisko KGW Morzewiec.

- Przygotowaliśmy kompot świąteczny i barszczyk. Są też pierogi. Z czym? Do wyboru - z twarogiem, truskawką, wiśnią, ze szpinakiem, z kapistą i grzybami. Mamy też pierniczki, zestawy suszonych owoców oraz gotowe wigilijne dania. Można je kupić i wstawić do lodówki, by były na święta. To sałatka jarzynowa, groch z kapustą oraz łazanki z kapustą - wylicza Edyta Jakubowska