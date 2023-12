Świąteczny jarmark w Kruszynie z udziałem wystawców z Wtelna, Solca Kujawskiego i gminy Nakło [zdjęcia]

Gospodynie z Kruszyna od lat organizują Jesienny Jarmark Kruszyński. W tym roku po raz pierwszy panie pokusiły się o organizację także jarmarku świątecznego. Co je skłoniło?

- Może to, że w innych gminach odbywają się w grudniu takie imprezy, ale też fakt, że wreszcie mamy we wsi odpowiednie miejsce – wyjaśnia Jolanta Grygiel, przewodnicząca KGW Kruszyn. Chodzi o targowisko „Mydło, powidło” przy ul. Ogrodowej. To nowe miejsce na mapie Kruszyna, otwarte wiosną br.