Otwarcie pomostów na plaży w Pieczyskach z fajerwerkami, barszczem i ogniskiem [zdjęcia]

Tuż przed godz. 17 na plażę zaczęli ściągać ludzie. Z każdą minutą ich przybywało. Pomimo pochodni wbitych w piasek i świateł pojazdów strażackich było dość ciemno.

- Cieszę się, że tak licznie się zgromadziliśmy. To co widzicie za naszymi plecami kosztowało 4 lata starań. Nie wiem, długo to czy krótko przy nieznanym właścicielu Zalewu Koronowskiego. Jak coś wydaje się nie do wykonania, to trzeba to powierzyć komuś, kto o tym nie wie. I ja tak zrobiłem – mówił na plaży w Pieczyskach Patryk Mikołajewski, burmistrz Koronowa.