Na święta pojedziemy pociągiem bez przesiadki z Kujaw i Pomorza do Zakopanego! To zmiany w rozkładzie jazdy PKP od 10.12.2023

Z Kujaw i Pomorza pojedziemy PKP bezpośrednio za granicę - oto lokalizacje!

Z Bydgoszczy do Warszawy pasażerowie będą mieli do wyboru:

Dzięki wzmacnianiu floty PKP Intercity kolejnymi nowymi i zmodernizowanymi wagonami i elektrycznymi zespołami trakcyjnymi (EZT), liczba par połączeń kategorii IC z/do Bydgoszczy zwiększy się z 24 do 25. Nową, wyższą kategorię otrzyma pociąg Doker relacji Gdynia - Katowice - Gdynia, który w nowym rozkładzie kursować będzie już jako IC Doker obsługiwany nowoczesnym elektrycznym zespołem trakcyjnym ED160FLIRT. To oznacza, że 25 par całorocznych połączeń z 26, to pociągi kursujące w ramach kategorii IC, czyli ekonomicznej, ale zapewniającej komfortową podróż.

Tak pojadą nowe pociągi z Bydgoszczy do Kłodzka i Lublina

Od 10 grudnia zaplanowane zostały 2 połączenia z Bydgoszczy do Kłodzka - IC Heweliusz oraz TLK Rozewie. Podczas podróży pasażerowie przesiądą się we Wrocławiu do pociągu jadącego do Kłodzka, który będzie obsługiwany zmodernizowanym pojazdem ED74.