Na takie owady i pajęczaki trzeba uważać wiosną. Stanowią duże zagrożenie dla ludzi. Spotkasz je w lesie czy ogrodzie

Wiosną chętniej spędzamy czas na zewnątrz. Niestety, naraża nas to na większy kontakt z owadami i pajęczakami. Wśród nich zdecydowanie najwięcej jest tych, z którymi kontakt pozostaje bez śladu lub kończy się jedynie niegroźnymi ugryzieniami. Istnieje jednak kilka gatunków, na które powinniśmy uważać. Dotyczy to szczególnie dzieci. Kontakt z nimi może powodować silne podrażnienia na skórze, wysypkę, gorączkę, reakcje alergiczne, a nawet prowadzić do rozwoju groźnych chorób, tak jak w przypadku kleszczy.