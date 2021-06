Na takie prezenty ślubne czeka młoda para. Jeśli jeśli nie pieniądze w kopercie, to co? [19.06.2021 r.]

Letni sezon weselny 2021 wystartował po lockdownie. Analizując cały rok, to właśnie od czerwca do września najwięcej par staje na ślubnym kobiercu. Pandemia spowodowała, że raczej rezygnujemy z wyprawiania wesel na kilkaset osób, ale te bardziej kameralne uroczystości, przykładowo z udziałem kilkunastu gości albo przyjęcia weselne do 30 osób, cieszą się popularnością.

Goście mają czasem jednak kłopot, bo nie wiedzą, co kupić na prezent ślubny, a nie chcą być jak większość zaproszonych, która wręcza koperty. Pewnie, że przekazać pieniądze jest łatwiej niż znaleźć odpowiedni prezent. Poza tym gotówka (albo przelew - bo i takie prezenty młoda para niekiedy dostaje) to prezent praktyczny. Niektórzy i tak wolą dać prezent rzeczowy, który będzie pewnego rodzaju pamiątką dla młodej pary. Podpowiadamy, co można ofiarować parze młodej. To prezenty tradycyjne i te bardziej oryginalne - szczegóły w powyższej galerii.