Żużlowe archiwum: Tak Polonia Bydgoszcz cieszyła się z powrotu do ekstraligi. Powtórka w tym roku? [zdjęcia]

Polonia Bydgoszcz w ostatnich latach walczyła najpierw o powrót finansowej stabilizacji (to się w klubie udało)a, od kilku sezonów o powrót do żużlowej elity .

Prezes Jerzy Kanclerz czas na awans dał sobie do 2023 roku - ale do końca ubiegłego sezonu planu nie udało się zrealizować. W bydgoskim klubie się jednak nie poddają. Na ten rok zmontowano silną drużynę, która znów ma bić się o zwycięstwo w lidze.

TAK POLONIA CIESZYŁA SIĘ Z AWANSU DO EKSTRALIGI - ZDJĘCIA

Polonia nie jest murowanym faworytem w tym roku, tylko jednym z kandydatów do awansu. Najgroźniejszymi rywalami polonistów wydają się być ekipy z Ostrowa, Rybnika czy Krosna. Jednak w sporcie - tym bardziej żużlowym - nie da się wszystkiego przewidzieć, a formę zawodników i siłę poszczególnych drużyn będzie można ocenić dopiero, gdy sezon rozkręci się na dobre.

Póki co, przypominamy, jak poloniści ostatnio cieszyli się z awansu do elity. Zobaczcie zdjęcia z ostatniego meczu sezonu 2011 (Polonia Bydgoszcz - Start Gniezno 52:38) - zakończonego pierwszym miejscem w pierwszoligowej tabeli i awansem do ekstraligi.