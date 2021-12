Na to mogą liczyć pracownicy przed gwiazdką - bony świąteczne i firmowe wigilie

Święta to wyjątkowy czas, ale jednocześnie najtrudniejszy okres w roku. To bowiem istne wyzwanie finansowe. Zatrudnieni właśnie na kilka tygodni przed gwiazdką spoglądają z nadzieją w stronę szefa.

Grudzień i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to dobra okazja do podziękowania za pracę. Tak uważa 93 procent pracowników w Polsce. Oto główny wniosek płynący z badań, przeprowadzonych na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Słowo „dziękuję” - niby prosty wyraz, a jednak trudności sprawia. Tylko 21 proc. ankietowanych często słyszy podziękowania od swojego przełożonego. W wybranych firmach taka forma doceniania jest mało kiedy praktykowana. Co trzeci badany rzadko słyszy „dziękuję”, wypowiadane przez szefa. Są też tacy (15 proc.), którzy nigdy tego nie słyszeli.