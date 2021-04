Na to muszą uważać alergicy w konkretnych miesiącach. To trzeba wiedzieć! [lista] Kazimierz Król

Zobacz galerię (12 zdjęć) Dużą pomocą dla alergików są kalendarze pylenia. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które doceni każdy, kto zmaga się z uczuleniem. Kalendarz jest swego rodzaju spisem, w którym uwzględniono najbardziej alergizujące rośliny oraz prognozowany czas, w którym będą pylić. W dalszej części galerii prezentujemy kalendarz pyleń konkretnych roślin oraz kalendarz dla alergików na każdy miesiąc 2021 roku. Pixabay Zobacz galerię (12 zdjęć)

Wiosna to czas, w którym zaczyna się najintensywniejsze pylenie roślin. Dla alergików oznacza to okres przyjmowania leków. W powietrzu unosi się mnóstwo pyłków i alergenów. Zobacz, na co i kiedy alergicy muszą najbardziej uważać.