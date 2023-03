Masz alergię na pyłki drzew? Uważaj na takie owoce i warzywa. Alergeny krzyżują się i szkodzą mocniej

Narodowe Centrum Edukacji żywieniowej podaje za Ośrodkiem Badania Opinii Publicznej (TNS OBOP), że już prawie 2/3 mieszkańców miast to alergicy, z czego 67 proc. wszystkich alergików to kobiety, a 38 proc. osób z alergią to młodzi ludzie w wieku 15-29 lat.

- Szacuje się, że w około 30 proc. polskich rodzin występują choroby alergiczne. To narastające zjawisko stanowi coraz poważniejszy problem, gdyż powoduje spore ograniczenia, przez co pogarsza jakość życia – czytamy na portalu NCEŻ.

Już pod koniec stycznia pyli leszczyna, potem olsza (luty/marzec) i brzoza (kwiecień/maj). - Często objawy alergii (pyłkowicy) są mylone z przeziębieniem czy infekcjami, dlatego jeśli co roku pojawiają się te same problemy zdrowotne, warto skonsultować się z lekarzem alergologiem – radzi Barbara Wojda.

Najbardziej charakterystycznymi objawami alergii na pyłki są: