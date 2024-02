Na turystycznych szlakach w Kujawsko-Pomorskiem. Zaplanuj sobie czas na aktywne zwiedzanie i spotkania z przyjaciółmi!

Rajd Walentynkowy do Janowa

Grupa rowerowa, którą poprowadzi Zbyszek (tel. 661 817 659), wystartuje o godz. 9.30 z ronda Maczka w Bydgoszczy. Grupa piesza prowadzona przez Tomka (tel. 606 912 972) rusy godz. 10.30 z przystanku MZK Opławiec/Biwakowa. Rowerzyści mają do pokonania około 30 km, zaś piechurzy 10 (w dwie strony). Na miejscu będzie ognisko - prosi się o zabranie kiełbasek lub innej aprowizacji. Do Opławca można dojechać autobusem MZK linii nr 58, który rusza ze Zbożowego Rynku o godz. 9.50 (rondo Grunwaldzkie godz. 9.55).

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania grupy rowerowej (w takim przypadku poinformują zainteresowanych). Tempo przejazdu będzie dostosowane do wszystkich uczestników rajdu. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Dzieci i młodzież do 18 lat uczestniczą w rajdzie pod opieką osoby dorosłej. Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Rowerzystom zalecamy jazdę w kasku.