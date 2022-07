Nad Kujawy i Pomorze nadciąga fala upałów. Kierowcy muszą się mieć na baczności

Według prognozy toruńskiego synoptyka Rafała Maszewskiego – w środę w naszym regionie maksymalna temperatura w cieniu wzrośnie do 31 stopni Celsjusza, zaś we czwartek do 33 – 34. We czwartek po południu lub wieczorem przejdzie front atmosferyczny i w piątek odetchniemy od upału – tego dnia słupek rtęci w termometrach sięgnie tylko 25. lub 26. kreski. Ponowny wzrost temperatury do 29-30 już we wtorek.