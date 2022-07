Tragedia na morskiej plaży w Jantarze. Jeśli śpieszysz z pomocą tonącemu, rób to z głową

Tragedia rozegrała się w ostatnią środę na morskiej plaży w Jantarze koło Stegny. Wraz z innymi plażowiczami mężczyźni brali udział w przeczesywaniu dna, aby odnaleźć zaginioną osobę, która – według informacji podanej przez świadka – miała wzywać pomocy. Plażowicze weszli do wody, chwytając się za ręce i tworząc tzw. łańcuch życia. Zrobili to pomimo wysokich fal i powiewającej na maszcie czerwonej flagi, która zakazuje kąpieli.

Fala i wsteczny prąd

Ludzi śpieszących z pomocą zaatakowała duża fala przybojowa, czyli taka, która zbliża się do brzegu, a gdy już spłaszczy się na nim, wraca do morza tworząc silny prąd przypominający górski strumień. Ten może zwalić z nóg najsilniejszego mężczyznę i porwać go daleko od brzegu.