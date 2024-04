Nadchodzi zakaz sprzedaży e-papierosów. Nie wszystkich rodzajów będzie jednak dotyczył

Uczeń IV klasy szkoły średniej z Bydgoszczy dorabia w nietypowy sposób. Otóż zarabia na elektronicznych papierosach, ale ich nie sprzedaje, tylko kupuje. Młodsze koleżanki i koledzy (przede wszystkim drugoklasiści) z jego szkoły proszą o zakup liquidu (czytaj: płynu) do takiego e-papierosa. Wiedzą, do kogo się zgłosić, ponieważ wiedzą, że chłopak tego rodzaju usługi świadczy. On fatyguje się do sklepu po towar dla nich.

Fatyga mu się dosłownie opłaca. Płyn, czyli wypełniacz, 10-mililitrowy standardowo kosztuje 20 zł, ale chłopakowi trzeba przekazać 25 zł, bo 5 zł dolicza za usługę. Dorosły uczeń otrzymuje nawet 5 zamówień tygodniowo. Tym samym daje radę uzbierać pieniądze na zakup liquidu dla siebie. Pewnie, że małolaty nie popalą sobie na terenie szkoły. Na każdej przerwie wyjdą za ogrodzenie budynku i tam będą się odpalać.