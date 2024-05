„Nadnoteckie Sokoły” jadą na Bornholm. Wcześniej zapraszają do Garażu PRL-u w Nakle

- Muzeum można zwiedzać – niestety - tylko raz w miesiącu. Czas nie zawsze mi pozwala, ale w ostatnią niedzielę miesiąca zawsze jestem na miejscu. Można przyjść i pooglądać moje zbiorowisko - informuje Grzegorz Trudziński. W niedzielę 26 maja muzeum można zwiedzać od godz. 15.

- Zbieranie pamiątek z czasów PRL-u zacząłem od motocykla. Była to stara Jawa z 1958 r. Potem był Komarek, który w rodzinie się odnalazł. Chodziło mi o motocykle, ale koledzy, znajomi, przyjaciele motocykliści z „Nadnoteckich Sokołów” przyjeżdżając do mnie w odwiedziny przywozili, a to stary telefon, a to stare radio. Zacząłem to kompletować, by się nie zmarnowało. Zająłem najpierw jedno pomieszczenie, później przebiłem drzwi do drugiego pomieszczenia, trzeciego, aż całe piętro zająłem w całości – wspomina właściciel muzeum.