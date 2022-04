Najlepsi pływacy wystąpią w Polish Open. Od soboty wielkie święto polskiego pływania! PS

Rafał Oleksiewicz

To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim pływaniu w 2022 roku! W sobotę w Łodzi rozpoczną się międzynarodowe zawody Polish Open, a okazja do ich zorganizowania jest szczególna. Uświetnią one bowiem obchody 100-lecia Polskiego Związku Pływackiego.