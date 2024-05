Najlepsze triki dla wędkarzy na dużą rybę. Tajniki zdradzają nam Strasburger i Brzozowski

- Trzeba mieć spokój. Jeden z naszych luminarzy aktorstwa, Jan Świderski, mówił, że gdyby nie wiedział, że te ryby tak uspakajają, to walnąłby wszystko o ziemię, bo tak go to wkurzało. Można się zdenerwować, gdy się plączą haczyki, ale nie należy zbytnio się napinać. Każdy szuka sukcesów w jakiejś dziedzinie, każdy lubi być w czymś lepszy od innych, ale dla mnie wędkarstwo to nie jest to. Większe ambicje mam zdecydowanie w tenisie ziemnym - opowiadał nam Karol Strasburger.

- Nie jestem wybornym ani wytrawnym wędkarzem, jestem wędkarzem spinningowym, drapieżnym. Łączę przyjemne z pożytecznym. Potrzeba trochę cierpliwości, dobrego wzroku i wiary w to, że coś uda się złowić. Wędkarstwo jest idealnym lekarstwem na stres. Kiedy posiedzi się nad jeziorkiem, w pięknych okolicznościach przyrody, to rodzaj medytacji. Może być twórcze, ale ja traktuje to jako reset. Wyłączam się na rybach od spraw codziennych - zdradza Rafał Brzozowski.

Także Olga Borys co roku bierze udział w zawodach wędkarskich dla gwiazd i wcale nie chodzi jej o rywalizację, ale o czysty relaks. - Jestem na co dzień bardzo dynamiczną osobą, a dzięki łowieniu ryb mogę się wyciszyć i po prostu wyrzucić pewne problemy za burtę. Wędkarstwo, podobnie zresztą jak zbieranie grzybów, działa na mnie jak swoista medytacja, kompletnie odłączam się od świata i bardzo to sobie cenię. Najchętniej łowię sobie w odwiedzinach u dziadków, mają obok staw i gdy mam tylko wolną godzinkę, to lubię popatrzeć na bujający się spławik - powiedziała aktorka.