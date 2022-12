Największe wcielenie do WOT w Grudziądzu od czasu wybuchu wojny w Ukrainie

To jest największe takie wcielenie w Grudziądzu. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, widzimy ogromne zainteresowanie służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej. W trakcie szkolenia, które odbędzie się w ferie zimowe, kandydaci będą uczyli się m.in. podstaw żołnierskiego rzemiosła, obsługi broni, topografii, pierwszej pomocy i regulaminów.

Służba w ramach WOT bardzo często jest traktowana jako społeczny obowiązek, a wręcz rodzinne zobowiązanie. Świadczy o tym między innymi powołanie braci Kurek z okolic Barcina. Najstarszy z nich pracuje, młodszy studiuje, a najmłodszy jest jeszcze uczniem. Podkreślają, że razem będzie im łatwiej przejść przez wymagające szesnastodniowe szkolenie. Chcą być w przyszłości odpowiedzialni nie tylko za siebie nawzajem, ale też i za dalszą rodzinę. Adrian wstąpił do formacji, dlatego że jego tata też jest żołnierzem. Podkreśla jednak, że to nie był jedyny powód. Chce przede wszystkim się rozwijać i uczyć nowych umiejętności. Na co dzień jest uczniem technikum elektronicznego w Bydgoszczy. I to właśnie wcielenie w ramach Ferii z WOT, da mu możliwość łączenia służby i nauki.