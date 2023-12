Nakło. Miał naprawić audi klienta. Zamiast tego wyjechał nim w trasę, rozbił i porzucił w rowie

Uszkodzone i porzucone auto zauważono w rowie na trasie Bielawy – Anieliny w powiecie nakielskim.

- Mundurowi na miejscu potwierdzili zgłoszenie o porzuconym samochodzie, a następnie dotarli do właściciela pojazdu. Okazało się, że dzień wcześniej auto zostało oddane do naprawy. Podczas prowadzonych czynności nakielscy kryminalni potwierdzili, że audi trafiło do jednego z warsztatów samochodowych na terenie Nakła, skąd jeden z jego pracowników zabrał klucze i ruszył w trasę razem ze swoimi znajomymi – relacjonuje ustalenia asp. Zofia Wrzeszcz, p .o. oficera prasowego KPP w Nakle.