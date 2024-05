Narzeczeni szukają dziewczyny dla kumpla na wesele. Uda się czy się nie uda?

Autorka spokojnie odpowiedziała: - Kolega zapewnia koleżance podwózkę w obie strony na ślub w Bydgoszczy. Na drugi dzień już my, jako para młoda, organizujemy dojazd wynajętym autokarem do ośrodka nad morzem. Tam odbędzie się wesele. Za noclegi także my, jako organizatorzy własnego wesela, płacimy. A skoro pytacie, w jaki sposób zostaną zakwaterowani w hotelu nasz najlepszy kumpel i jego nowa koleżanka, to wyjaśniam: przyzwoicie, w osobnych pokojach.