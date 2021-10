Nasi Czytelnicy pomogli chorej na raka mieszkance Inowrocławia i jej zwierzętom. Mruczki i Azory się cieszą

Przypomnijmy: kobieta jesienią zeszłego roku dowiedziała się, że ma raka. Przeszła dwie operacje. Powoli wraca do zdrowia. Po wyjeździe córki z miasta, matka została sama. To znaczy: ze zwierzętami.

Minizwierzyniec w domu

- Jeszcze razem z córką, przed laty, zaopiekowałyśmy się czterema kotami i czterema psami - opowiada czytelniczka. - Wszystkie zwierzęta były bezpańskie. Znalazłyśmy je albo nam podrzucono.

Niedawno pojawił się problem: karma zaczęła się kończyć. - Zaczęłam liczyć ostatnie opakowania - przyznaje nasza rozmówczyni.

Po tym, jak opisaliśmy sprawę, jest lepiej. Zgłosiło się do nas parę osób z deklaracją pomocy.

- Sama mam dwa koty i nie wyobrażam sobie, żeby miały pusto w miskach - mówi Czytelniczka, która jako jedna z pierwszych napisała do nas po przeczytaniu artykułu. - _W najbliższy weekend wybieram się do Inowrocławia z prowiantem _dla ósemki zwierząt. Już go przygotowałam.