„Pełna miska dla schroniska” – zbiórka dla bezdomnych zwierząt we Włocławku

Do 15 grudnia trwa zbiórka dla schroniska dla zwierząt we Włocławku.

We Włocławku trwa zbiórka między innymi karmy, koców i ręczników dla zwierząt ze schroniska we Włocławku, żeby pomóc bezdomnym zwierzakom przetrwać zimę. Rzeczy można przynosić do Wojskowego Centrum Rekrutacji przy ulicy Okrężnej do piątku 15 grudnia 2023 roku.

„Pełna miska dla schroniska” – zbiórka we Włocławku

Wojskowe Centrum Rekrutacji we Włocławku organizuje zbiórkę pn. „Pełna miska dla schroniska - czyli pomóż bezdomniakom przetrwać zimę”, przypominając że zima to szczególnie trudny czas dla bezdomnych zwierząt. Zbiórka trwa do 15 grudnia 2023 roku.

Schronisko dla zwierząt we Włocławku to placówka przeznaczona dla bezdomnych zwierząt domowych, w której otoczone są one opieką w zakresie zapewnienia schronienia, pożywienia oraz podstawowej opieki weterynaryjnej. Bezdomnym psom i kotom potrzeba przede wszystkim domu i poczucia bezpieczeństwa, ale jeśli ktoś nie może sobie pozwolić na przygarnięcie zwierzaka, to może podarować to, co najpotrzebniejsze do codziennego funkcjonowania.

- Wojskowe Centrum Rekrutacji z dumą organizuje zbiórkę dla schroniska we Włocławku i gorąco zachęcam Państwa do włączenia się w tą szlachetną pomoc. Inicjatywą akcji jest zebranie jak największej ilości potrzebnych artykułów i przekazanie je do schroniska, zapewniając zwierzętom ciepło i komfort w okresie zimowym. Zbiórka jest również okazją do zwiększenia świadomości społecznej na temat sytuacji bezdomnych zwierząt i znaczenia pomocy schroniskom. Pomóżmy zwierzakom przetrwać ten trudny czas i pamiętajmy: karma wraca! – mówi mjr Krzysztof Klugiewicz.

Takie rzeczy potrzebne są w schronisku dla zwierząt we Włocławku

Aby pomóc bezdomnym zwierzętom nie trzeba ich od razu adoptować. Można pomóc im również w inny sposób, np. poprzez przekazanie niezbędnych rzeczy.

Obecnie we włocławskim schronisku dla zwierząt najbardziej potrzebne są:

karmy (suche, mokre),

smakołyki,

koce,

ręczniki,

kołdry,

legowiska,

żwirek dla kotów,

miski,

obroże,

szelki,

smycze,

zabawki,

ubranka,

podkłady higieniczne,

kontenery,

płyny do mycia,

środki czystości,

płyny dezynfekujące,

ręczniki papierowe.

Rzeczy można przekazywać do 15 grudnia 2023 roku

Zbiórka trwa do piątku 15 grudnia 2023 roku. Rzeczy można przynosić do Wojskowego Centrum Rekrutacji przy ul. Okrężnej 25a we Włocławku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

