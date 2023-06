Nastolatek z Grudziądza groził nożem dwóm kobietom. Żądał pieniędzy! Trafił za kraty Aleksandra Pasis

17-latek z Grudziądz będzie odpowiadał za rozbój z użyciem noża. Grozi mu do 12 lat więzienia KMP Grudziądz/Nadesłane

Mogło dojść do tragedii, na szczęście nikt nie został ranny a młody napastnik trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu! Do zdarzenia doszło na terenie jeden z posesji w północnej części Grudziądza.