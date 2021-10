Nastolatki coraz częściej palą e-papierosy. Choć w szkołach jest zakaz, młodzi próbują go obejść Ewa Abramczyk-Boguszewska

Młodzi coraz częściej sięgają po e-papierosy, które według najnowszych badań są równie szkodliwe co tradycyjne papierosy Grzegorz Dembiński/Polska Press

Eksperci alarmują: co drugi nastolatek próbował palić papierosy, a co czwarty w wieku od 15 do 18 lat pali codziennie. Młodzież coraz częściej sięga po e-papierosy, błędnie sądząc, że są one mniej szkodliwe. Szkoły, także w regionie walczą z nałogiem wśród młodych, ale efekty są niewielkie.