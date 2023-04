Żeglowny szlak Noteci i Kanału Bydgoskiego ponownie otwarty. Sprawdź czas pracy śluz

Praca śluz wiosną i jesienią

Śluzy na wymienionych drogach wodnych pracować będą zgodnie z następującym harmonogramem:

Od 17 kwietnia 2023 do 31 maja 2023 roku oraz od 1 września 2023 do dnia zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi czynne będą od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

W soboty, niedziele i święta istnieje możliwość prześluzowania jednostek pływających po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do odpowiedniego Zarządu Zlewni (ZZ). Zgłoszenia zawierające termin wraz z planem godzinowym śluzowań (tolerancja przybycia na śluzowanie: ± 15 minut) i nr tel. kontaktowego do organizatora podróży należy nadsyłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na minimum 3 dni robocze przed planowanym przybyciem (śluzowaniem) do godz. 16.00 na adres odpowiedniego Zarządu Zlewni.

Ze względów organizacyjnych zastrzega się możliwość odmowy śluzowań w dni wolne od pracy oraz święta.