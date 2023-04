Natalia Czerwonka będzie uczyć młodych poznaniaków jazdy na wrotkach. Medalistka olimpijska promuje aktywność fizyczną AK

To będzie niezwykła atrakcja dla dzieciaków w Poznaniu! W środę, czwartek i piątek Natalia Czerwonka, polska medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, wraz ze swoim sztabem zaprasza na kapitalne zajęcia z jeżdżenia na wrotkach. – Czekamy na was wszystkich i mam nadzieję, że bardzie was sporo, bo o to, że będziecie się dobrze bawić, jesteśmy spokojni – mówi znakomita była polska łyżwiarka.