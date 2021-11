Natalia Czerwonka z siódmym z rzędu mistrzostwem Polski!

Na koronnym dla siebie dystansie mistrz olimpijski, zawodnik UKS Błyskawica Domaniewice zajął trzecie miejsce. – Jest na pewno niedosyt, co tu dużo ukrywać, spodziewałem się że mogę tu wygrać – mówił po biegu na 1500 metrów Zbigniew Bródka. – Złożyło się na to trochę czynników, jechałem w pierwszej parze, nie znając innych wyników ani nie mając przeciwnika do wykręcenia odpowiedniego czasu. Dodatkowo dzisiaj rano przydarzyła mi się historia z zatrzaśniętymi drzwiami w aucie, która wybiła mnie z rytmu. Nie chcę zwalać na jakieś tam historie, przypomnę tylko że w moim złotym roku olimpijskim też nie zdobyłem mistrzostwa Polski, także na pewno w ogóle się tym nie przejmuję. Zrealizowałem swoje cele, jedziemy dalej, przed nami Puchar Świata i kolejne starty. Wczoraj na 1000 metrów odczuwałem lekki stres, bo był to powrót po równo trzech latach, dziś już było normalnie. Walczę, by zakwalifikować się na igrzyska, a gdy to się uda, dopiero później będziemy myśleli, co dalej. Spokojnie – dodał mistrz olimpijski.