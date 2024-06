Natalia Kaczmarek: Niespecjalnie lubię Paryż, ale mam nadzieję, że w sierpniu go polubię

Polka pobiła w tym roku dwa najlepsze wyniki Ireny Szewińskiej, które w tabelach rekordów widniały od kilkudziesięciu lat – najpierw nieoficjalny rekord Polski na 300 metrów, a następnie rekord Polski na 400 metrów. Ten drugi pobiła w dodatku w świetnym momencie i miejscu – biegu finałowym mistrzostw Europy w Rzymie. – Bardzo chciałam zostać mistrzynią Europy i można powiedzieć, że wiedziałam, iż mam duże szanse. Jeżeli będę się poprawiać i będę osiągać takie wyniki, jakie chcę osiągać, to wierzę, że będę w stanie walczyć o medale. Muszę powiedzieć, że w ogóle nie za bardzo lubię Paryż, bo byłam kilka razy i akurat Paryż, jako miasto, mniej mi się podoba. Może zmienię jednak zdanie – dodaje Kaczmarek.

Znakomita polska lekkoatletka, której sponsorem jest Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku, zapowiada, że w Paryżu chce pobiec jeszcze szybciej, niż w Rzymie. – Przed mistrzostwami Europy trener w wywiadach żartował, że pobiegnę tak szybko, jak zmuszą mnie do tego rywalki i trochę rzeczywiście tak było. Szczerze mówiąc nie przypuszczałam, że będzie trzeba aż tak szybko biegać na złoty medal, ale to cieszy, bo ten wynik to jest dla mnie czymś niesamowitym. Mam nadzieję, że w Paryżu uda mi się go powtórzyć albo jeszcze poprawić. Liczę na to, że będę się liczyła w tej walce o medale. Ale nie powiem, że to będzie łatwe i że na pewno go przywiozę, bo to na pewno będzie bardzo trudne – zaznacza Natalia Kaczmarek.