Nawałnica w Borach Tucholskich. Wichura spowodowała wiele szkód, Lasy Państwowe ostrzegają [zdjęcia]

Powalone konary, pochylone drzewa i połamane gałęzie drzew - oto skutki porywistego wiatru, który od środy, 28 lipca 2021, daje o sobie znać w całej Polsce. W Kujawsko-Pomorskiem też mocno wieje, chociażby w Borach Tucholskich.

Lasy Państwowe proszą o ostrożność

Lasy Państwowe apelują: - Pogoda nie ustępuje. W Borach Tucholskich znowu powiało. Bardzo prosimy nie podchodzić do pracujących maszyn! Powykrzywiane, napięte drzewa trzeba uprzątnąć, udrożnić drogi. Jest to praca niebezpieczna sama w sobie. Osoby, które podchodzą sfilmować pracujących pilarzy czy teren wichury, utrudniają to i same narażają się na niebezpieczeństwo.