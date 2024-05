Nawet astma łagodna może być zagrożeniem dla zdrowia i życia. Nie bagatelizuj objawów tej choroby!

W tym leczeniu edukacja jest niezbędna

Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego, przew. Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP: – W edukacji pacjentów z astmą ważne jest uświadamianie im, że jest to choroba zapalna stąd podstawę w jej terapii stanowi przewlekłe stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych. Podczas ich przyjmowania, mogą pojawić się mało istotne działania niepożądane jak chrypka i dlatego, niesłusznie, co trzeci pacjent odstawia to leczenie. Tymczasem glikokortykosteroidy wziewne są lekami bezpiecznymi, hamują proces zapalny w płucach i pozwalają na kontrolowanie choroby – mówi dr Piotr Dąbrowiecki. I podkreśla, że nie ma inhalatora optymalnego. - Jest tylko taki, który dobraliśmy dobrze dla pacjenta i wyedukowaliśmy go, aby nie popełniał błędów w jego stosowaniu – stwierdza. Wskazując jednocześnie, że o tym, jak należy prawidłowo używać inhalatora, lekarz powinien mówić na każdej wizycie pacjenta chorego na astmę.

Światowy Dzień Astmy, który obchodzimy 7 maja przebiega pod hasłem „Edukacja w astmie – niezbędny element leczenia”. I nie chodzi tu jedynie o przekazywanie medykom, efektów najnowszych badań i wytycznych jej leczenia, ale o upowszechnianie wiedzy o tej chorobie wśród pacjentów. Dlaczego jest to tak ważne? - Edukacja pozwala na właściwe leczenie pacjenta z astmą, czyli tu musi wystąpić ścisła współpraca między nim a lekarzem. Chodzi o to, kiedy należy tych leków podać pacjentowi więcej, a kiedy mniej - mówi dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski, prof. UMK w Toruniu, p. o. z-cy dyrektora ds. lecznictwa w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii.

Wyleczyć nie można, ale można kontrolować

W Polsce astma dotyka ponad 1 mln. Jej rozwój zależy od predyspozycji genetycznych i od czynników środowiskowych (wpływ alergenów). Typowe objawy astmy, to trudności w oddychaniu lub uczucie ściskania w klatce piersiowej, świszczący oddech i kaszel.

Choroby wyleczyć nie można, ale – dzięki edukacji – można ją efektywnie kontrolować. A to oznacza, że w ciągu dnia objawy astmy pojawią się mniej niż dwa razy. Natomiast w nocy, nie będą budziły pacjenta ataki choroby. To również oznacza, potrzebę zastosowania jedynie doraźnego leczenia astmy. - Pacjent, który kontroluje swoją astmę może w pełni funkcjonować w społeczeństwie. Może uczyć się i pracować, bo jest stabilny. Wie jakie ma wziąć leki i wie, że jeśli następuje zaostrzenie choroby to powinien udać się do lekarza – podkreśla prof. Grzegorz Przybylski.