Nawet to odliczysz od podatku w 2023 roku. Mamy listę najnowszych i aktualnych ulg - czasu na rozliczenie coraz mniej

Trwa okres rozliczeń z fiskusem i zapewne mało kto z nas chce jeszcze dopłacić do podatku za 2022 roku. Żeby uniknąć dopłacania do podatku lub nawet zyskać pieniądze warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, które w 2023 roku będzie można odliczyć po raz pierwszy.

W 2023 roku musimy też pamiętać o zwolnieniach z podatku do kwoty 30 tys. złotych. To ważne, bo aby otrzymać zwrot z podatku musimy go najpierw zapłacić. Jeśli nasze roczne dochody nie przekroczyły 30 tys. złotych to nie będziemy mogli odliczyć wielu ulg, co jednak nie znaczy że żaden ze zwrotów nam nie będzie przysługiwał, bo są pewne wyjątki.

Ile się czeka na zwrot z podatku? 45 dni liczy się od daty faktycznego przekazania deklaracji w formie elektronicznej lub 3 miesiące – dla formy tradycyjnej.