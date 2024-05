Nawóz dla storczyków, aby lepiej kwitły. Ta domowa mikstura to energetyk dla storczyków [5.05.2024]

Twój storczyk nie wydaje się kwitnąć tak obficie jak dawniej? To znak, że może potrzebować dodatkowej pomocy. Specjalna odżywka dla storczyków działa jak naturalny steryd, który pobudza ich wzrost. Storczyki rozkwitają wspaniale po podlaniu tą specjalną miksturą.

Storczyki to nie tylko piękne, orientalne kwiaty, ale także rośliny wymagające właściwej pielęgnacji. Po zimie mogą wydawać się osłabione, tracąc liście i marniejąc. Aby im pomóc, warto sięgnąć po naturalną odżywkę, która przyspieszy ich wzrost i rozkwit.

Jak przygotować drenaż dla storczyków? Choć pielęgnacja storczyków może wydawać się trudna, to właściwe zorganizowanie drenażu w doniczce to kluczowa kwestia. Aby uniknąć gnicia korzeni, warto na dnie doniczki umieścić warstwę kamienia lub keramzytu. To zapobiegnie zaleganiu wody i zabezpieczy roślinę przed niekorzystnymi skutkami nadmiaru wilgoci.