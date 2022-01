Nawozy. Mateusz Morawiecki zapowiedział zerowy podatek VAT, ma być taniej

Pojawiły się informacje dla rolników, dotyczą cen nawozów

- Nawozy są tym produktem, który mocno cierpi na wysokich cenach gazu, bo to gaz jest głównym elementem kosztów produkcji nawozów. Do zera spadnie podatek VAT na nawozy. Ich wysoka cena przełożyć się może na wysokie ceny żywności już wkrótce. My ścinamy ten wierzchołek inflacji - wskazał premier. Zapewniał także, że obniżony zostanie podatek VAT na paliwo (z 23 do 8 procent).

Przypomnijmy, że aktualnie stawka VAT dla nawozów wynosi 8 procent.

Rolnicy komentują na Facebooku: - "Dla rolnika rozliczającego VAT to jeden piernik".