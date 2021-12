Nerki do kontroli! Rzadziej w Kujawsko-Pomorskiem wykonujemy badania profilaktyczne

Rak nerki, skąd się bierze?

– Osoby, które chciałyby zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór nerkowokomórkowy, zachęcam do przyjrzenia się swojemu stylowi życia. Pewne zachowania mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Należą do nich: palenie papierosów, nadużywanie alkoholu lub środków przeciwbólowych, niska aktywność fizyczna czy niewykonywanie badań profilaktycznych. Takie zachowania należy jak najszybciej wyeliminować z naszego życia. Liczymy, że kampania edukacyjna “Nerki do kontroli! Wiedza to życie”, pomoże dotrzeć do wielu osób, zwiększając ich świadomość w zakresie zagrożenia, jakim jest rak nerki. Mamy nadzieję, że wiedza przełoży się na działanie i zachęci do zmiany przyzwyczajeń oraz wykonywania badań profilaktycznych. – mówi dr n. med. Michał Wiśniewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.