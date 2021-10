Nie ma ludzi do pracy na kasie i za takie pieniądze? Będzie protest pracowników sklepów!

- Moja sieć zaproponowała, że jak przyprowadzimy do pracy trzy nowe osoby i wytrzymają co najmniej trzy miesiące, dostaniemy 1500 zł premii - zdradza pani Krystyna, kasjerka z Auchan w Bydgoszczy. - Chciałam dorobić i zapytałam koleżankę, która od roku nie ma stałego zajęcia, ale nie była zainteresowana. Powiedziała: "Rok pracowałam w handlu i to o rok za dużo. Nigdy więcej". Ja, niestety, nie mogę sobie pozwolić na wybory, co mi się podoba, a co nie. Ale jest ciężko. Robota do późna zabiera zdrowie i życie.