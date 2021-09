Nie tylko dyrektor DPS w Kowalu wśród podejrzanych w związku z korupcją. Zarzuty usłyszało czterech podwładnych pracowników

Jak informowaliśmy, kilka miesięcy temu do Domu Pomocy Społecznej w Kowalu weszli funkcjonariusze z wydziału śledczego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Policja wykonywała czynności na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Włocławku, która szczęła śledztwo dotyczące "przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy publicznych, działaczy samorządu terytorialnego i osób kierujących instytucjami samorządowymi w celu osiągnięcia korzyści majątkowej". W tej sprawie przedstawione zostały zarzuty pięciu osobom z DPS. Jedną z osób podejrzanych jest dyrektor DPS w Kowalu, któremu przedstawiony został zarzut przyjęcia korzyści majątkowej, nie jednorazowo, ale trzykrotnie.

Zarzut podżegania do wręczenie korzyści majątkowej usłyszał z kolei kierownik jednego z działów. Ponadto prokuratorskie zarzuty zostały przedstawione trzem pracownikom DPS w Kowalu, którzy podejrzani są o wręczenie łapówki dyrektorowi. - Podejrzani nie przyznają się do popełnienia zarzucanych im czynów - powiedział nam Tomasz Sobczak, zastępca prokuratora okręgowego we Włocławku.