Nie zarejestrowałeś się na szczepienie przeciw COVID-19? Zadzwoni do Ciebie lekarz i NFZ!

Równolegle do akcji szczepień w Polsce trwa akcja wyszukiwania osób, które dotąd nie zarejestrowały do szczepienia przeciwko COVID-19. Przeglądane są bazy danych przychodni oraz szpitali.

Adam Niedzielski był pytany o to, jak rząd będzie zachęcał Polaków do szczepień przeciw Covid-19. Minister wymienił m.in. kampanię profrekwencyjną "Ostatnia prosta", która prowadzona jest m.in. w internecie, na plakatach czy banerach. Dodał, że do szczepień zachęcają także lekarze rodzinni.

Osoby, które nie zarejestrowały się na szczepienie, mogą spodziewać się telefonu z przychodni. Minister Zdrowia Adam Niedzielski poprosił lekarzy o przeprowadzenie z takimi pacjentami rozmów uświadamiających.