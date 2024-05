Nie zdobędą mandatu do europarlamentu w regionie, ale pomagają swojej partii. Kim są?

W wyborach do Europarlamentu reguły są brutalne – w praktyce (choć zdarzały się nieliczne wyjątki) jest to rozgrywka wyłącznie pomiędzy jedynkami na listach. Mglisty cień szansy rysuje się dla dwójek i tych z ostatnia pozycją na liście. Cała reszta godzi się na role politycznego „planktonu”. Niektórzy na prośbę, inni na polecenie partii (jeśli zawdzięczają jej posady i honory). Nazwiska nie są jednak bez znaczenia, bo za sprawą metody d’Hondta znani „wypełniacze” uciułać mogą sporo punktów. Jakie strategie przyjęły partie tworząc listy w naszym regionie?

PiS – księgowa i radny

W szeregach Prawa i Sprawiedliwości na listach do Parlamentu Europejskiego znajduje się cała galeria parlamentarzystów. Tworzący listy uznali, że nie czas na ryzyko i eksperymenty – tylko znane figury gwarantują zabranie głosów, które przełożą się na mandat. Wśród mniej znany nazwisk wymienić można Małgorzatę Orłowska i Krzysztofa Kosińskiego . Orłowska, księgowa z brodnickim nadleśnictwie, uzyskała wcześniej spore poparcie poparcie (3,2 tys. głosów) w wyborach do sejmiku. Kosiński, jest osobą rozpoznawalną w Grudziądzu jako radny i kandydat w ostatnich wyborach na prezydenta miasta.

Koalicja Obywatelska – rolnik, wiceburmistrz i pani prezes

W Koalicji Obywatelskiej, w której za pewnik uznano mandat dla Krzysztofa Brejzy, kreowanych będzie kilka nazwisk z drugiego planu. Juliusz Młodecki to rolnik i prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, który od lat angażuje się w działania na rzecz rolnictwa. W 2006 r. był laureatem konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Ewa Madej pełni funkcję prezesa Fundacji Barwy Pomocy i angażuje się w różne projekty na rzecz lokalnej społeczności. Wcześniej pracowała w Starostwie Powiatowym w Toruniu oraz w Urzędzie Miasta Ciechocinek Krzysztof Hekert to wiceburmistrz Brodnicy i były prezes Transbud Sp.z o.o. i Urbitor w Toruniu oraz przewodniczący rady nadzorczej TKP Elana S.A.

Trzecia Droga – księgowa na niepogodę

Lewica: Panowie z przeszłością i fajne babki

Wśród kandydatów Lewicy znajdujemy największą grupę mniej znanych nazwisk. I nic dziwnego – Lewica ma wyłącznie teoretyczne szanse na mandat więc może wykorzystać wybory do kreowania nazwisk. Znajdujemy tu m.in. Tatianę Urban, podinspektor w Starostwie Powiatowym, ale również aktywistkę udzielającą się społecznie w banku żywności dla osób potrzebujących. Jest również Włodzimierz Figas, były wicestarosta inowrocławski i kandydat lewicy na prezydenta Inowrocławia,a także działacz sportowy w Klubie Sportowym „CUIAVIA” oraz Waldemar Lipiński, ekonomista i przedsiębiorca, producent Kabin Ciszy do badań słuchu. Eurowybory mogą być również w przyszłości trampoliną dla Joanny Mytel - prezes Fundacji "Aktywni Obecni", animatorki kultury i przewodniczki po Toruniu oraz Natalii Pietrzak, która uzyskała już bardzo dobry wynik w wyborach do Sejmu (3088 głosów). Pietrzak jest kierownikiem w zakładzie Piekarni Południe, należy również do koła gospodyń wiejskich „Fajne Babki z Józefowa”.