Nie żyje red. Maciej Pakulski. Miał 78 lat. Jego głos znali wszyscy kibice

- To właśnie red. Pakulski był prekursorem "żywego" radia sportowego. Radio PiK było pierwszą regionalną redakcją w Polsce, która robiła coś takiego. Audycja "Muzyka i sport" była wtedy ewenementem, z kilkoma relacjami sportowymi jednocześnie. To było jego dziecko. On to wymyślił, zrealizował. I trwa to do dziś, choć w nieco zmienionej formie. Praca w radiu była jego pasją, można powiedzieć, że jego życiem. Ten głos znali wszyscy kibice. W pracy spędzał więcej czasu w niż w domu, ten zawód go pochłaniał. W audycje sportowe angażował się cały, oddawał się temu bez reszty. Trudno już dziś znaleźć takich ludzi. Również "Sportowa zgaduj-zgadula", niezwykle popularna wśród słuchaczy - kibiców, najbardziej kojarzyła się z jego nazwiskiem. Maciej Pakulski wiedzę miał ogromną, był taką sportową encyklopedią - podkreśla Hełminiak.