Niebezpieczna pogoda w Kujawsko-Pomorskiem. Będą burze, wiatr ma osiągnąć 75 km na godzinę

Gwałtowne zjawiska, jak burze, wiatr osiągający prędkość do 75 km na godzinę i opady deszczu do koło 20 mm zapowiadane są na sobotnie popołudnie w Kujawsko-Pomorskiem.

Ze względu na suszę obowiązuje zakaz wstępu do lasów w Bydgoszczy i okolicach

Burze w Kujawsko-Pomorskiem. Zadbajmy o bezpieczeństwo

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz i opadów szacowane jest na około 80 procent. Warto pamiętać, by zabezpieczyć posesje i na przykład balkony w domach wielorodzinnych oraz zwrócić uwagę na to, by nie zostawiać samochodów bezpośrednio pod konarami drzew.

Jest też informacja pozytywna. Jak wynika z przewidywań meteorologów Państwowego Instytutu Badawczego Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, zapowiadane gwałtowne zjawiska pogodowe na obszarze części powiatów województwa kujawsko-pomorskiego mają potrwać do godziny 18 w sobotę. Wieczór zapowiada się zatem nieco spokojniej.